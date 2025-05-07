Как вести себя во время салюта, чтобы не пострадать?

07.05.2025 | 12:05

Вопрос от интернет-пользователя

Собираемся с семьей пойти на салют. Там будет очень много людей. Как себя вести, чтобы не пострадать?

Ответ специалиста

Во время салюта, при большом скоплении людей очень важно соблюдать меры безопасности, чтобы не пострадать.

ПЛАНИРУЙТЕ ПОХОД ЗАРАНЕЕ

Стоит сразу продумать маршрут, по которому вы будете идти. Обсудите с близкими точку сбора на случай, если потеряете связь, это должно быть место, где вы сможете легко увидеть друг друга.

ОДЕВАЙТЕСЬ ПРАВИЛЬНО

Выберите удобную обувь и одежду, соответствующую погоде. Не берите с собой вещи, которые будут сковывать движения, например большие рюкзаки.

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ТОЛПЕ

Не толкайтесь и не пытайтесь быстрее пробиться вперед. В толпе держитесь за руки. Если чувствуете сильное давление или недостаток воздуха, отойдите в безопасную зону и обратитесь за помощью.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ

Следите за окружающими и избегайте подозрительных людей, не трогайте чужие предметы. При возникновении опасной ситуации срочно покиньте место и сообщите о происходящем в полицию.

БЕРЕГИТЕ ВЕЩИ

Держите сумки и личные вещи при себе, чтобы избежать их потери или кражи. При этом ценные предметы и крупные суммы денег с собой лучше вовсе не брать.

ДЕРЖИТЕСЬ ВДАЛИ ОТ ОГНЯ И ПИРОТЕХНИКИ

Смотрите салют только с разрешенных мест, не стойте слишком близко, избегайте зон, куда могут упасть частицы фейерверка.

НЕ ТОРОПИТЕСЬ УХОДИТЬ

По окончании шоу подождите, пока толпа немного разойдется. Не пытайтесь всех обогнать, иначе есть риск попасть в давку.