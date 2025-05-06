Что грозит за порчу георгиевской ленты?

06.05.2025 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Каким может стать наказание за осквернение георгиевской ленты?

Ответ специалиста

За порчу георгиевской ленты грозит уголовная ответственность, так как это символ воинской славы России.

Согласно статье 354.1 УК РФ, за осквернение в зависимости от тяжести преступления могут наказать штрафом до 3 млн рублей, или в размере зарплаты (или иного дохода осужденного) за период до 3 лет, либо обязательными работами до 360 часов.

Также могут назначить исправительные работы на срок до 1 года или принудительные - до 3 лет.

Максимальное наказание - 3 года лишения свободы.

Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или в интернете, наказываются штрафом в размере от 2 млн до 5 млн рублей либо лишением свободы на срок до 5 лет.