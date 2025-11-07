Что означает выражение «потемкинские деревни»?

07.11.2025 | 20:00

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Иногда кто-нибудь возмущается: «Что вы мне показываете потемкинские деревни!» Что это значит?

Выражение связано с именем Григория Потемкина, фаворита Екатерины II, причем несправедливо. Этот человек был выдающимся государственным деятелем. В 1873 году он умело провел переговоры с крымским правителем Шан-Гиреем, и Крым добровольно вошел в состав Российской империи. А Потемкин стал князем Таврическим.

Екатерина захотела проверить, как обстоят дела на новых территориях, и отправилась в Крым с многочисленной свитой, куда вошли и представители иностранных держав.

Императрица осталась довольна, но прошел слух, что видимые достижения не соответствовали действительности. Будто бы по приказу Потемкина по пути следования императрицы вместо настоящих деревень построили лишь красивые декорации, которые перевозили с места на место, а жителей изображали нарядные люди, специально пригнанные издалека.

Как позже выяснилось, автором слухов стал один из завистливых саксонских дипломатов. Но с тех пор крылатым выражением «потемкинские деревни» называют приукрашивание действительности, показной блеск, который скрывает неблагополучное состояние чего-либо.

Будем говорить грамотно и выразительно!