Как правильно выбрать детскую обувь?

04.11.2025 | 15:02

Вопрос от интернет-пользователя

Как выбрать обувь для ребенка, чтобы ему было удобно в ней ходить и потом не возникло проблем с ногами?

Ответ специалиста

Детская обувь должна отвечать всем гигиеническим требованиям, не доставлять ребенку дискомфорта и быть безопасной. Как правильно ее выбрать, рассказали специалисты Роспотребнадзора.

Обувь подбирается индивидуально, нельзя покупать ее без примерки. Она должна свободно облегать стопу, не сжимая. Для этого важно, чтобы носовая часть была просторной.

«Задник должен быть жестким (но не грубым), плотным и высоким. Не должно происходить никаких нежелательных боковых движений пяточной части ноги. Поэтому любая детская обувь, кроме сандалий, должна иметь достаточно жесткий, высокий и хорошо облегающий ногу задник», - объяснили эксперты.

При этом отдельное внимание нужно уделить тому, из чего сделана обувь. Предпочтение стоит отдать натуральным материалам: коже, текстилю, войлоку.

Для детей до 3 лет не следует покупать изделия с открытой пяткой, до 7 - с нефиксированной (кроме обуви, которой ребенок будет пользоваться редко).

Для малышей необходимо выбирать модели с высоким верхом, по щиколотку, и на шнурках - такая фиксация надежнее других.

Подошву лучше брать нескользящую, полужесткую, но при этом гибкую. Чтобы проверить это, нужно взять изделие за носок и задник и согнуть - подошва должна пружинить.

«Безопасность детской обуви регламентируется техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», - сообщили в Роспотребнадзоре.