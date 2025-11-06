Ликбез

Можно ли проглатывать зерна граната?

Вопрос от интернет-пользователя

Всегда ел зерна граната вместе с мякотью, а теперь задумался, можно ли их вообще глотать?

Ответ специалиста

Да, зерна граната можно и даже нужно есть. В них содержится много полезных веществ.

Зерна богаты антиоксидантами, витаминами (включая C, K и В), минералами (к примеру, такими как калий и магний, йод) и клетчаткой. Они способствуют улучшению пищеварения и укреплению иммунной системы, регулируют уровень артериального давления и поддерживают здоровье сердца.

При этом важно тщательно пережевывать зерна.

Гранат можно добавлять в различные блюда, например салаты, йогурты или десерты. Кроме того, он прекрасно сочетается с мясом и рыбой.

