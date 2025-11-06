Можно ли проглатывать зерна граната?

Вопрос от интернет-пользователя
Всегда ел зерна граната вместе с мякотью, а теперь задумался, можно ли их вообще глотать?
Ответ специалиста
Да, зерна граната можно и даже нужно есть. В них содержится много полезных веществ.
Зерна богаты антиоксидантами, витаминами (включая C, K и В), минералами (к примеру, такими как калий и магний, йод) и клетчаткой. Они способствуют улучшению пищеварения и укреплению иммунной системы, регулируют уровень артериального давления и поддерживают здоровье сердца.
При этом важно тщательно пережевывать зерна.
Гранат можно добавлять в различные блюда, например салаты, йогурты или десерты. Кроме того, он прекрасно сочетается с мясом и рыбой.
Новости по теме
- Зачем резать рыбу горячим ножом?
- Зачем класть сахар в селедку при засолке?
- У жителей Пензенской области большой риск возникновения инсульта
- Почему не стоить кипятить воду несколько раз?
- Какие растения помогают прогнать мышей из дома?
- Как проверить молоко с помощью йода?
- Почему не стоит готовить в фольге?
- Освежители воздуха грозят развитием сердечно-сосудистых заболеваний
- Зачем мыть полы отваром луковой шелухи?
- Перечислены продукты, которые разрушают кости
Последние новости
- Что означает устойчивый оборот «прокрустово ложе»?
- Зачем резать рыбу горячим ножом?
- Как правильно выбрать детскую обувь?
- Зачем класть сахар в селедку при засолке?
- «Оливье» - какого рода слово и как оно появилось?
- «ОсведомИться» или «освЕдомиться»?
- Почему не стоить кипятить воду несколько раз?
- Какие растения помогают прогнать мышей из дома?
- Как проверить молоко с помощью йода?
- «Начистоту» или «на чистоту» - как правильно?
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!