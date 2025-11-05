Что означает устойчивый оборот «прокрустово ложе»?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.
Творческие люди не терпят ограничений и заявляют: «Тесно в прокрустовом ложе!» О чем так говорят?
Устойчивый оборот пришел во многие современные языки из древнегреческих мифов. В одном из них рассказывается о страшном разбойнике Полипемоне, которому дали прозвище Прокруст (в переводе означает «растягивающий»). Он заманивал людей к себе, заставлял лечь на кровать и менял им рост, чтобы соответствовал размерам ложа. Если несчастный был высоким и не помещался на кровати, разбойник обрубал ему ноги. А приземистых растягивал во всю длину.
Так и появилось выражение «прокрустово ложе». В переносном смысле оно означает искусственную мерку, под которую что-либо подгоняют насильственно. Его часто используют по отношению к творчеству, произведениям искусства, науки и культуры, которые пытаются вогнать в жесткие рамки ограничений, зачастую вопреки здравому смыслу и во вред делу.
История слов и выражений помогает ориентироваться в мире и говорить не только грамотно, но и выразительно!
Новости по теме
- «Оливье» - какого рода слово и как оно появилось?
- «ОсведомИться» или «освЕдомиться»?
- «Начистоту» или «на чистоту» - как правильно?
- «Петь дифирамбы» - что означает выражение?
- «Веснушчатый» или «веснущатый» - как правильно?
- Стержень бывает «Угольным» или «угОльным»?
- «Отъявленный» - кого так называют и почему?
- «Косатка» или «касатка» - как правильно?
- Как появилось слово «пикник» и что оно значит?
- Как появилось и что означает слово «исподтишка»?
Последние новости
- Зачем резать рыбу горячим ножом?
- Как правильно выбрать детскую обувь?
- Зачем класть сахар в селедку при засолке?
- «Оливье» - какого рода слово и как оно появилось?
- «ОсведомИться» или «освЕдомиться»?
- Почему не стоить кипятить воду несколько раз?
- Какие растения помогают прогнать мышей из дома?
- Как проверить молоко с помощью йода?
- «Начистоту» или «на чистоту» - как правильно?
- Почему не стоит готовить в фольге?
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!