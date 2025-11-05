Ликбез

Что означает устойчивый оборот «прокрустово ложе»?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Творческие люди не терпят ограничений и заявляют: «Тесно в прокрустовом ложе!» О чем так говорят?

Устойчивый оборот пришел во многие современные языки из древнегреческих мифов. В одном из них рассказывается о страшном разбойнике Полипемоне, которому дали прозвище Прокруст (в переводе означает «растягивающий»). Он заманивал людей к себе, заставлял лечь на кровать и менял им рост, чтобы соответствовал размерам ложа. Если несчастный был высоким и не помещался на кровати, разбойник обрубал ему ноги. А приземистых растягивал во всю длину.

Так и появилось выражение «прокрустово ложе». В переносном смысле оно означает искусственную мерку, под которую что-либо подгоняют насильственно. Его часто используют по отношению к творчеству, произведениям искусства, науки и культуры, которые пытаются вогнать в жесткие рамки ограничений, зачастую вопреки здравому смыслу и во вред делу.

История слов и выражений помогает ориентироваться в мире и говорить не только грамотно, но и выразительно!

