Зачем резать рыбу горячим ножом?

Некоторые нагревают нож, перед тем как резать рыбу. Зачем это нужно?

Ответ специалиста

Повара действительно часто используют горячий нож для разделки рыбы. Его опускают в кипяток на несколько секунд, что впоследствии дает пару преимуществ.

Во-первых, под воздействием температуры разрезы получаются чистыми и ровными, без надрывов, блюдо выглядит эстетичнее.

Во-вторых, горячим ножом проще удалять кожу и кости - он лучше скользит по мясу. Время на разделку сокращается.

Стоит отметить, что такой способ используется не только при готовке рыбы. Прием работает и с тортами.

