Зачем резать рыбу горячим ножом?

Вопрос от интернет-пользователя
Некоторые нагревают нож, перед тем как резать рыбу. Зачем это нужно?
Ответ специалиста
Повара действительно часто используют горячий нож для разделки рыбы. Его опускают в кипяток на несколько секунд, что впоследствии дает пару преимуществ.
Во-первых, под воздействием температуры разрезы получаются чистыми и ровными, без надрывов, блюдо выглядит эстетичнее.
Во-вторых, горячим ножом проще удалять кожу и кости - он лучше скользит по мясу. Время на разделку сокращается.
Стоит отметить, что такой способ используется не только при готовке рыбы. Прием работает и с тортами.
Новости по теме
- Как правильно выбрать детскую обувь?
- Зачем класть сахар в селедку при засолке?
- Почему не стоить кипятить воду несколько раз?
- Какие растения помогают прогнать мышей из дома?
- Как проверить молоко с помощью йода?
- Почему не стоит готовить в фольге?
- Почему яблоки со временем будто покрываются воском?
- Зачем мыть полы отваром луковой шелухи?
- Могут ли работников штрафовать за опоздания?
- Как проверить герметичность окон?
Последние новости
- Как правильно выбрать детскую обувь?
- Зачем класть сахар в селедку при засолке?
- «Оливье» - какого рода слово и как оно появилось?
- «ОсведомИться» или «освЕдомиться»?
- Почему не стоить кипятить воду несколько раз?
- Какие растения помогают прогнать мышей из дома?
- Как проверить молоко с помощью йода?
- «Начистоту» или «на чистоту» - как правильно?
- Почему не стоит готовить в фольге?
- Почему яблоки со временем будто покрываются воском?
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!