Ликбез

Нужно ли использовать крышку при варке супа?

Печать
Telegram

Вопрос от интернет-пользователя

Нужно ли накрывать кастрюлю крышкой при варке супа или это не обязательно?

Ответ специалиста

При варке супа использование крышки зависит от того, какой результат вы ожидаете получить. Оба варианта имеют свои плюсы и минусы.

Крышка позволяет сохранить больше тепла внутри емкости и ускорить процесс приготовления - ингредиенты быстрее размягчаются от температуры. Также это помогает уменьшить испарение жидкости. Однако при варке надо следить за тем, чтобы суп не выкипал. Можно немного приоткрыть крышку, чтобы снизить риск.

А если варить суп, не накрывая кастрюлю, жидкость будет испаряться сильнее, из-за чего блюдо станет более концентрированным. Тогда вкус получится насыщеннее и ярче. Однако приготовление таким способом занимает больше времени.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети