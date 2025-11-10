Нужно ли использовать крышку при варке супа?

Вопрос от интернет-пользователя
Нужно ли накрывать кастрюлю крышкой при варке супа или это не обязательно?
Ответ специалиста
При варке супа использование крышки зависит от того, какой результат вы ожидаете получить. Оба варианта имеют свои плюсы и минусы.
Крышка позволяет сохранить больше тепла внутри емкости и ускорить процесс приготовления - ингредиенты быстрее размягчаются от температуры. Также это помогает уменьшить испарение жидкости. Однако при варке надо следить за тем, чтобы суп не выкипал. Можно немного приоткрыть крышку, чтобы снизить риск.
А если варить суп, не накрывая кастрюлю, жидкость будет испаряться сильнее, из-за чего блюдо станет более концентрированным. Тогда вкус получится насыщеннее и ярче. Однако приготовление таким способом занимает больше времени.
