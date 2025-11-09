Почему бананы не стоит хранить в связке?

Вопрос от интернет-пользователя
Как лучше хранить бананы после покупки - в связке или раздельно? И почему?
Ответ специалиста
После покупки связки бананов их стоит разделить. На это есть несколько причин:
- замедление созревания. Бананы выделяют этилен - газ, способствующий созреванию. Когда они остаются в связке, вещество концентрируется, фрукты могут стать переспелыми;
- уменьшение гниения. Если один банан начнет портиться, пострадают и остальные, плотно прилегающие к нему;
- удобство хранения. Отдельные бананы легче разместить в холодильнике. Кроме того, вокруг каждого фрукта сохраняется определенный уровень влажности, что снижает риск порчи.
