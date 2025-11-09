Почему бананы не стоит хранить в связке?

09.11.2025 | 11:56

Вопрос от интернет-пользователя

Как лучше хранить бананы после покупки - в связке или раздельно? И почему?

Ответ специалиста

После покупки связки бананов их стоит разделить. На это есть несколько причин:

- замедление созревания. Бананы выделяют этилен - газ, способствующий созреванию. Когда они остаются в связке, вещество концентрируется, фрукты могут стать переспелыми;

- уменьшение гниения. Если один банан начнет портиться, пострадают и остальные, плотно прилегающие к нему;

- удобство хранения. Отдельные бананы легче разместить в холодильнике. Кроме того, вокруг каждого фрукта сохраняется определенный уровень влажности, что снижает риск порчи.