Ликбез

Почему бананы не стоит хранить в связке?

Печать
Telegram

Вопрос от интернет-пользователя

Как лучше хранить бананы после покупки - в связке или раздельно? И почему?

Ответ специалиста

После покупки связки бананов их стоит разделить. На это есть несколько причин:

- замедление созревания. Бананы выделяют этилен - газ, способствующий созреванию. Когда они остаются в связке, вещество концентрируется, фрукты могут стать переспелыми;

- уменьшение гниения. Если один банан начнет портиться, пострадают и остальные, плотно прилегающие к нему;

- удобство хранения. Отдельные бананы легче разместить в холодильнике. Кроме того, вокруг каждого фрукта сохраняется определенный уровень влажности, что снижает риск порчи.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети