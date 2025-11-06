Что можно сделать с зачерствевшим хлебом?

06.11.2025 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Всегда жалко выбрасывать зачерствевший хлеб. Что из него можно сделать?

Ответ специалиста

Зачерствевший хлеб можно использовать в приготовлении различных блюд. Среди них, к примеру:

- сухари. Нарежьте хлеб, посыпьте приправами и запеките в духовке до хрустящей корочки;

- гренки. Ломтики нужно обжарить на сковороде с маслом и солью;

- квас. Из черствого хлеба можно приготовить домашний квас, который получится ароматным и насыщенным;

- фарш. Измельченный хлеб используют в качестве основы для фарша в голубцах, котлетах или запеканках;

- хлебный пудинг. Нужно полить кусочки смесью из молока, яиц и сахара и запечь.

Перед тем как пустить хлеб в дело, проверьте, нет ли на нем плесени.