Что можно сделать с зачерствевшим хлебом?

Вопрос от интернет-пользователя
Всегда жалко выбрасывать зачерствевший хлеб. Что из него можно сделать?
Ответ специалиста
Зачерствевший хлеб можно использовать в приготовлении различных блюд. Среди них, к примеру:
- сухари. Нарежьте хлеб, посыпьте приправами и запеките в духовке до хрустящей корочки;
- гренки. Ломтики нужно обжарить на сковороде с маслом и солью;
- квас. Из черствого хлеба можно приготовить домашний квас, который получится ароматным и насыщенным;
- фарш. Измельченный хлеб используют в качестве основы для фарша в голубцах, котлетах или запеканках;
- хлебный пудинг. Нужно полить кусочки смесью из молока, яиц и сахара и запечь.
Перед тем как пустить хлеб в дело, проверьте, нет ли на нем плесени.
