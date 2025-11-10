«Какой же русский не любит быстрой езды?» - кто автор фразы?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.
Водители, которых инспектор ГИБДД остановил за превышение скорости, улыбаются виновато и обычно говорят: «Какой же русский не любит быстрой езды?» А кто автор этой крылатой фразы?
Эти слова принадлежат Николаю Васильевичу Гоголю, великому русскому писателю.
Между прочим, образ России - стремительно летящей тройки лошадей - создал именно Гоголь: «Эх, тройка! птица тройка, кто тебя выдумал? знать, у бойкого народа ты могла только родиться, в той земле, что не любит шутить, а ровнем-гладнем разметнулась на полсвета», «… летит мимо все, что ни есть на земле, и косясь, постораниваются и дают ей дорогу другие народы и государства».
В известной каждому школьнику поэме «Мертвые души» Гоголь размышляет и о русском характере: «…Какой же русский не любит быстрой езды? …Кажись, неведомая сила подхватила тебя на крыло к себе, и сам летишь, и все летит…»
Но водителям нужно понимать, что это все-таки художественный образ и буквально летать по дорогам города, нарушая скоростной режим, опасно.
Будем говорить, писать и ездить правильно!
