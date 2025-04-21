Как многодетным с ипотекой получить выплату от региона?

21.04.2025 | 16:19

Вопрос от интернет-пользователя

Мы многодетная семья, собираемся брать квартиру в ипотеку. Как получить выплату от региона на ее погашение?

Ответ специалиста

Многодетные семьи в Пензенской области вправе претендовать на новую меру поддержки. С ее помощью они смогут погасить до 1 000 000 рублей ипотечного займа.

450 000 рублей выделяется из федерального бюджета, 550 000 - из регионального. Заявку на получение средств можно подать на портале «Госуслуги» или в банке, выдавшем заем, при условии появления в семье третьего или последующих детей в период с 1 января 2025 года.

«Важно отметить, что окончательное решение о предоставлении меры поддержки принимается «Дом.РФ» по факту подачи документов», - рассказали в региональном минтруде.

Гражданин может воспользоваться программой, если оформит ипотеку в Пензенской области до 1 июля 2028 года. Третий ребенок (или последующий) должен быть зарегистрирован в местном загсе.

Обналичить выплату нельзя, она перечислится на счет банка, который выдал кредит. При этом ее разрешается использовать только для оплаты основного долга или процентов.

За консультацией можно обратиться по телефону 8-800-755-55-55.