Что делать, если маркетплейс нарушил права покупателя?

Вопрос от интернет-пользователя
Маркетплейс опоздал с доставкой и привез некачественный товар. Куда на это пожаловаться?
Ответ специалиста
О нарушении прав покупатель должен сообщить администрации торговой площадки или продавцу. Необходимо рассказать, что произошло, и представить доказательства (например, фото).
«Если запрос не удовлетворили, напишите официальную претензию. Укажите:
- ваши Ф. И. О. и контактные данные (адрес, телефон);
- наименование продавца;
- информацию о купленном товаре: стоимость, дату покупки и оплаты, марку, модель, серийный номер, размер», - сообщили эксперты портала «Объясняем.РФ».
В документе нужно объяснить суть проблемы и указать требования - обычно это возврат или компенсация.
Также в претензии следует перечислить документы, которые к ней приложены, например чеки.
«Составьте претензию в двух экземплярах - один отправьте заказным письмом на юридический адрес администрации маркетплейса, второй останется у вас», - отметили специалисты.
Если и после этого ситуация не разрешится, обратитесь в Роспотребнадзор или в суд.