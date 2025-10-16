Что делать, если маркетплейс нарушил права покупателя?

16.10.2025 | 14:19

Вопрос от интернет-пользователя

Маркетплейс опоздал с доставкой и привез некачественный товар. Куда на это пожаловаться?

Ответ специалиста

О нарушении прав покупатель должен сообщить администрации торговой площадки или продавцу. Необходимо рассказать, что произошло, и представить доказательства (например, фото).

«Если запрос не удовлетворили, напишите официальную претензию. Укажите:

- ваши Ф. И. О. и контактные данные (адрес, телефон);

- наименование продавца;

- информацию о купленном товаре: стоимость, дату покупки и оплаты, марку, модель, серийный номер, размер», - сообщили эксперты портала «Объясняем.РФ».

В документе нужно объяснить суть проблемы и указать требования - обычно это возврат или компенсация.

Также в претензии следует перечислить документы, которые к ней приложены, например чеки.

«Составьте претензию в двух экземплярах - один отправьте заказным письмом на юридический адрес администрации маркетплейса, второй останется у вас», - отметили специалисты.

Если и после этого ситуация не разрешится, обратитесь в Роспотребнадзор или в суд.