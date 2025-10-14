Как приготовить творог из магазинного молока?

Вопрос от интернет-пользователя
Как самому легко и быстро приготовить творог из молока, купленного в магазине? И каким одно должно быть, чтобы все получилось?
Ответ специалиста
Чтобы быстро приготовить творог, потребуются молоко (лучше брать жирностью более 3,2%) и лимонная кислота.
Молоко необходимо вылить в кастрюлю и поставить на плиту, включив средний огонь. Доводить до кипения не нужно, достаточно, чтобы оно стало горячим.
Перемешивая, добавьте в кастрюлю лимонную кислоту (примерно 1/3 чайной ложки на 1 литр молока). После этого начнут формироваться творожные сгустки. Если спустя пару минут они не появятся, добавьте еще немного кислоты.
Варить нужно в течение 5-10 минут, затем снять кастрюлю с плиты и дать немного отстояться.
Подготовьте сито с марлей на дне и перелейте в него смесь. Оставьте на несколько часов, чтобы удалить сыворотку. После этого творог будет готов.
Для получения более зернистого и плотного продукта процедуру можно повторить.