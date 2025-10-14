Как приготовить творог из магазинного молока?

14.10.2025 | 14:00

Вопрос от интернет-пользователя

Как самому легко и быстро приготовить творог из молока, купленного в магазине? И каким одно должно быть, чтобы все получилось?

Ответ специалиста

Чтобы быстро приготовить творог, потребуются молоко (лучше брать жирностью более 3,2%) и лимонная кислота.

Молоко необходимо вылить в кастрюлю и поставить на плиту, включив средний огонь. Доводить до кипения не нужно, достаточно, чтобы оно стало горячим.

Перемешивая, добавьте в кастрюлю лимонную кислоту (примерно 1/3 чайной ложки на 1 литр молока). После этого начнут формироваться творожные сгустки. Если спустя пару минут они не появятся, добавьте еще немного кислоты.

Варить нужно в течение 5-10 минут, затем снять кастрюлю с плиты и дать немного отстояться.

Подготовьте сито с марлей на дне и перелейте в него смесь. Оставьте на несколько часов, чтобы удалить сыворотку. После этого творог будет готов.

Для получения более зернистого и плотного продукта процедуру можно повторить.