«Отъявленный» - кого так называют и почему?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

«Да что о нем говорить, - вздыхают бабушки у подъезда, - отъявленный». Это какой? Что означает слово?

Слово «отъявленный» образовано от устаревшего глагола «отъявить». Он появился давно, еще в Средневековье, и широко употреблялся до середины XIX века (как ни удивительно), только в официально-деловой среде.

Корень в нем такой же, как в словах «явный», «объявить» и «объявление», «заявить» и «заявка».

«Отъявить» на официальном языке означало «сделать явным, объявить». Постановляли, «кого отъявить в бегах, кого выбывшим, кого умершим». И слово «отъявленный» (всего лишь «официально объявленный») никакой отрицательной оценки сначала не выражало.

Однако отъявляли, то есть делали всем известными, обычно в судах и чаще всего людей, которые совершили проступки, были участниками каких-то незаконных дел. Поэтому в народ слово ушло с резко пренебрежительной окраской и стало означать не просто «всем известный», а «известный крайне отрицательными качествами».

Используется оно сегодня только по отношению к людям недостойным - мошенникам, негодяям и лгунам, то есть неисправимым.

История слов поможет ориентироваться в мире и говорить грамотно.

