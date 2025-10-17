17.10.2025 | 20:00

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Иногда на улицах встречаются веснушчатые лица. «Веснушчатый» или «веснущатый» - как правильно написать слово?

Если много веснушек, человека называют веснушчатым. В слове слышится один шипящий звук [щ], но пишутся 2 согласные буквы подряд - Ш и Ч: веснуШКа - веснуШЧатый.

Веснушки - маленькие коричневые пятнышки, которые появляются у некоторых, когда начинает пригревать солнышко, обычно весной. И свое звучащее так ласково название они получили в честь весны.

Во всех родственных русскому славянских языках есть слово «весна». Ученые установили, что в нем тот же корень, что и в прилагательном «веселый». Значит, весна - буквально «время, когда живется весело и хорошо».

Действительно, хорошо, когда пробуждается природа, журчат ручьи - весенние, или вешние. Пробуждаются и чувства. Не случайно И.С. Тургенев одну из своих повестей, посвященных первой любви, поэтически назвал «Вешние воды». А в специальном языке работников коммунального хозяйства есть прозаично звучащее выражение «вешний сток вод».

В любое время года будем говорить и писать грамотно!