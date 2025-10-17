Ликбез

«Веснушчатый» или «веснущатый» - как правильно?

Печать
Telegram

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Иногда на улицах встречаются веснушчатые лица. «Веснушчатый» или «веснущатый» - как правильно написать слово?

Если много веснушек, человека называют веснушчатым. В слове слышится один шипящий звук [щ], но пишутся 2 согласные буквы подряд - Ш и Ч: веснуШКа - веснуШЧатый.

Веснушки - маленькие коричневые пятнышки, которые появляются у некоторых, когда начинает пригревать солнышко, обычно весной. И свое звучащее так ласково название они получили в честь весны.

Во всех родственных русскому славянских языках есть слово «весна». Ученые установили, что в нем тот же корень, что и в прилагательном «веселый». Значит, весна - буквально «время, когда живется весело и хорошо».

Действительно, хорошо, когда пробуждается природа, журчат ручьи - весенние, или вешние. Пробуждаются и чувства. Не случайно И.С. Тургенев одну из своих повестей, посвященных первой любви, поэтически назвал «Вешние воды». А в специальном языке работников коммунального хозяйства есть прозаично звучащее выражение «вешний сток вод».

В любое время года будем говорить и писать грамотно!

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети