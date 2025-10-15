Ликбез

Стержень бывает «Угольным» или «угОльным»?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

В инструкциях к фильтрам указывают, что в комплект входит угольный стержень. Как правильно поставить ударение?

На первый взгляд, все просто: есть существительные «уголь» и «угол», от них образованы прилагательные «Угольный» и «угОльный» с разным ударением и значением. Но разберемся, так ли это.

Все, что относится к углю (в любом из значений, будь то ископаемое твердое горючее вещество или кусок обгоревшей древесины), характеризует прилагательное «Угольный» (с ударением на первом слоге). Угольная промышленность занята добычей и переработкой угля, угольный стержень в фильтре содержит уголь для очистки воды, угольный цвет - насыщенно-черный, как уголь.

А вот отдельного слова «угОльный» (от существительного «угол», обозначающего место, где сходятся две стороны чего-нибудь) в современном языке нет, хотя раньше было. Сейчас остался только «угОльник» (чертежный инструмент), а в ходу прилагательное «угловой»: угловой диван, угловой удар, угловой дом. Утратившее самостоятельность «угОльный» превратилось во вторую часть сложных прилагательных, где количество углов показывает первая: треугольный, шестиугольный, многоугольный.

Буем говорить грамотно!

