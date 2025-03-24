В какой срок нужно подать на единое пособие после родов?

24.03.2025 | 14:18

Вопрос от интернет-пользователя

Родился малыш, когда я вправе обратиться за единым пособием?

Ответ специалиста

Если ранее вы не получали единого пособия, то имеете право подать заявление в любое время после появления ребенка на свет. Однако стоит учесть, что при обращении в первые полгода выплаты перечислят за все месяцы, но если написать заявление позже, то накопленная сумма сгорит.

«Если мама получала единое пособие на беременных, за единым пособием на ребенка можно обратиться на следующий месяц после его рождения», - пояснили в Минтруде РФ.

Это связано с тем, что выплаты женщинам в положении перечисляют и за тот месяц, в который проходят роды.

Если ранее вы получали единое пособие на другого ребенка, заявление писать не нужно, все назначат автоматически. При этом комплексную оценку нуждаемости проводить не будут.

«Срок назначения пособия на малыша - до окончания периода назначения на старших детей», - сообщили в министерстве.