Зачем ставить стакан с монетой в морозилку?

09.07.2025 | 13:36

Вопрос от интернет-пользователя

Зачем некоторые ставят в морозильную камеру стакан с монетой? Чем это помогает?

Ответ специалиста

Стакан с монетой ставят в морозильную камеру для контроля ее работы в отсутствие хозяев. Данный способ помогает понять, размораживались ли продукты (например, при отключении света).

Для использования этого метода необходимо налить в стакан воду и поставить в морозильную камеру. Когда жидкость замерзнет, сверху на лед нужно положить монету.

Таким образом вы сможете следить за разморозкой: если монета погрузилась в лед - значит, что-то произошло. Чем глубже она в стакане, тем дольше температура в камере была повышенной, а продукты, которые хранились в неправильных условиях, могли испортиться.