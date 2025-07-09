Зачем ставить стакан с монетой в морозилку?

Вопрос от интернет-пользователя
Зачем некоторые ставят в морозильную камеру стакан с монетой? Чем это помогает?
Ответ специалиста
Стакан с монетой ставят в морозильную камеру для контроля ее работы в отсутствие хозяев. Данный способ помогает понять, размораживались ли продукты (например, при отключении света).
Для использования этого метода необходимо налить в стакан воду и поставить в морозильную камеру. Когда жидкость замерзнет, сверху на лед нужно положить монету.
Таким образом вы сможете следить за разморозкой: если монета погрузилась в лед - значит, что-то произошло. Чем глубже она в стакане, тем дольше температура в камере была повышенной, а продукты, которые хранились в неправильных условиях, могли испортиться.
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