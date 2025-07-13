Как избавиться от комаров в доме?

Вопрос от интернет-пользователя
В квартире стало появляться много комаров, хотя раньше такого не было. Как от них избавиться?
Ответ специалиста
Существует несколько эффективных методов в борьбе с комарами в доме, однако начать стоит с причин их появления.
Так, необходимо проверить в квартире места, где может скапливаться вода, например цветочные горшки, санузел. Жидкость помогает комарам размножаться. На окнах и дверях должны быть установлены сетки.
Отпугнуть комаров можно с помощью эфирных масел (лаванды, эвкалипта), опрыскав помещения из пульверизатора. Также эффективны чеснок и лимон, мята, их стоит разложить по комнатам.
Кроме того, насекомые не любят запахов кофе и лаврового листа. Их тоже можно использовать как отпугиватели.
Одним из самых популярных способов борьбы является установка в розетки электрофумигаторов.
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