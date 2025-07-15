Происшествия

Соцсети: В Пензе маленький ребенок выпал из окна

Печать
Telegram

Во вторник, 15 июля, в Пензе случилось ЧП с ребенком. О нем сообщили очевидцы.

По их словам, из окна дома № 27 на улице Бородина, опершись на москитную сетку, выпала маленькая девочка.

«Живая! На вид ей лет 5, наверное», - уточнил свидетель, пояснив, что вместе с ребенком сверху спланировала и москитная сетка.

Родителей малышей не раз предупреждали о необходимости оборудовать окна специальными запирающими устройствами, не позволяющими детям самостоятельно открыть их. Москитная сетка не может выдержать вес даже самого маленького ребенка.

Взрослых едва ли не ежедневно призывают не оставлять детей без присмотра в помещениях с открытыми окнами - это может закончиться трагедией.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте