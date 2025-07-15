Соцсети: В Пензе маленький ребенок выпал из окна

15.07.2025 | 21:40

Во вторник, 15 июля, в Пензе случилось ЧП с ребенком. О нем сообщили очевидцы.

По их словам, из окна дома № 27 на улице Бородина, опершись на москитную сетку, выпала маленькая девочка.

«Живая! На вид ей лет 5, наверное», - уточнил свидетель, пояснив, что вместе с ребенком сверху спланировала и москитная сетка.

Родителей малышей не раз предупреждали о необходимости оборудовать окна специальными запирающими устройствами, не позволяющими детям самостоятельно открыть их. Москитная сетка не может выдержать вес даже самого маленького ребенка.

Взрослых едва ли не ежедневно призывают не оставлять детей без присмотра в помещениях с открытыми окнами - это может закончиться трагедией.