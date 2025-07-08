Как очистить мангал от застарелого нагара?

08.07.2025 | 15:58

Вопрос от интернет-пользователя

Мангал покрылся нагаром. Как его очистить?

Ответ специалиста

Чтобы избежать нагара, чистить мангал рекомендуется после каждого использования, дождавшись, когда он остынет.

Первым делом следует убрать все внутри оставшиеся угли и золу, пригоревшую пищу. Затем нужно приготовить раствор из теплой воды и моющего средства и помыть стенки и дно мягкой губкой.

Для удаления застарелого нагара можно использовать уксус или лимонный сок, предварительно разбавив водой в равных пропорциях. Их оставляют на поверхности на несколько часов, после чего мангал моют.