Как очистить мангал от застарелого нагара?

Вопрос от интернет-пользователя
Мангал покрылся нагаром. Как его очистить?
Ответ специалиста
Чтобы избежать нагара, чистить мангал рекомендуется после каждого использования, дождавшись, когда он остынет.
Первым делом следует убрать все внутри оставшиеся угли и золу, пригоревшую пищу. Затем нужно приготовить раствор из теплой воды и моющего средства и помыть стенки и дно мягкой губкой.
Для удаления застарелого нагара можно использовать уксус или лимонный сок, предварительно разбавив водой в равных пропорциях. Их оставляют на поверхности на несколько часов, после чего мангал моют.
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