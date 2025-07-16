Мигрант набросился на 17-летнюю пензячку, возвращавшуюся с экзамена

16.07.2025 | 08:19

В Пензенской области мигранта подозревают в насильственных действиях сексуального характера. Жертвой стала 17-летняя школьница.

Информация о преступлении распространилась в Сети. В посте говорится, что все произошло 19 июня. Девочка возвращалась с экзамена, шла по оживленной части улицы, когда вдруг неизвестный мужчина схватил ее и потащил в кусты. Школьница кричала и сопротивлялась, но гость области ее удерживал.

У девочки получилось вырваться и выбежать на тротуар, однако мужчина продолжил ее преследовать, преграждал дорогу. Домогательства остановила мать школьницы, которая вышла встречать дочь.

Пострадавшая подала заявление в полицию.

По факту случившегося возбудили уголовное дело, сообщили в СК РФ.

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального СУ СКР Владимиру Игнатенкову представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.