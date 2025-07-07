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«БУнгало» или «бунгАло» - где ударение?

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Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Отправились в отпуск на океан. И жили не в гостинице, а в бУнгало. Или в бунгАло? Что это значит и как правильно поставить ударение в слове?

В современных русском два варианта ударения: есть бунгАло. А тот, кто знает точно, что это такое, предпочтет ударение на первый слог - бУнгало.

Именно так (или почти так) слово произносится на хинди - языке, на котором говорят в Индии. И еще бЕнгали, буквально - «дом в бенгальском стиле». Имя этому дому дали англичане в конце XVII века, в то время, когда Индия была в числе колоний Британской империи, по названию одной из провинций - Бенгалии.

Местные жили там в хибарках, маленьких одноэтажных домиках с соломенной крышей и большой верандой. Некоторые из них превратили в дачи для колониальных чиновников. Традиционные индийские жилища при этом усовершенствовали, сделали более просторными и комфортабельными.

Сегодня слово бУнгало (или бунгАло) служит названием одноэтажного дома (его строят, как правило, в жарких тропических странах). А в сфере туризма бунгало тоже дом небольшого размера, который стоит отдельно от гостиницы.

История слов поможет ориентироваться в мире и говорить грамотно!

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