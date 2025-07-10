Как вырастить авокадо из косточки?

10.07.2025 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Вижу у соседа в окне авокадо. Говорит, что просто кинул косточку в горшок с землей - и все выросло. Как это правильно сделать?

Ответ специалиста

Вырастить авокадо можно несколькими способами. Одним из самых надежных считают метод с зубочистками.

Для начала нужно аккуратно вытащить косточку из плода и промыть под холодной водой, убирая мякоть.

Далее идет сушка - косточку оставляют в проветриваемом помещении на день или два.

Затем ее проращивают: в середину вставляют зубочистки и погружают в стакан с водой так, чтобы жидкость перекрывала половину семени.

Емкость нужно поставить в теплое светлое место. Менять воду необходимо раз в несколько дней.

Когда корни отрастут до 3 см, можно пересаживать косточку в грунт. Треть верхушки должна остаться на поверхности.

Поливать авокадо нужно умеренно, не допуская ни перелива,ни пересыхания почвы. Листья также следует опрыскивать.