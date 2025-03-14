Что посадить на участке, чтобы не было клещей?

14.03.2025 | 15:14

Вопрос от интернет-пользователя

Живем в частном доме, по всему периметру - высокий забор из профлиста. Собака гуляет во дворе и никуда не выходит, а мы все равно нашли на ней клеща. При этом растений у нас не так много, траву всегда косим. Что можно посадить, чтобы прогнать паразитов?

Ответ специалиста

Защитить участок от клещей помогут растения-репелленты. Например, к ним относятся пижма, кошачья мята и розмарин, содержащие эфирные масла, которые отпугивают паразитов.

Сажать необходимо по периметру, вдоль забора, можно как в кашпо, так и в открытом грунте, рассказал садовод с большим стажем.

Также прогнать клещей способны некоторые виды ромашек: далматская, персидская и кавказская. Они содержат пиретрин, токсичный для насекомых.

Еще паразитам не нравятся такие растения, как лаванда, шалфей, гвоздика и чабрец.

Самое важное при борьбе с клещами - постоянно убираться на участке, чтобы не нем не было захламленных мест и гор растительного мусора.