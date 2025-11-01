«Оливье» - какого рода слово и как оно появилось?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.
Ни одно застолье в нашей стране не обходится без салата оливье. Какого рода это слово и как правильно согласовать с прилагательным: «вкусное» или «вкусный»?
Любимый многими салат получил название в честь его создателя - знаменитого французского повара Люсьена Оливье, хозяина известного московского ресторана. Он изобрел блюдо, которое назвал «майонез из дичи». Нарезанное филе рябчиков и куропаток красиво выкладывали вперемешку с кубиками желе, раковыми шейками и ломтиками языка, в центре - исключительно для украшения - размещалась горка картофеля с маринованными корнишонами и ломтиками яиц, все поливали соусом провансаль.
Красоту гости не оценили, но вкус блюда понравился после того, как все ингредиенты перемешали. На следующий день изобретательный француз уже сам объединил компоненты и заправил майонезом.
Так появился салат оливье, а иностранное слово осталось неизменяемым. Род у него в русском такой же, как у слова «салат», то есть мужской. Оливье не «вкусное», а «вкусный», когда приготовлен (не «приготовлено»!) из продуктов высокого качества.
