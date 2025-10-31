Почему не стоить кипятить воду несколько раз?

Вопрос от интернет-пользователя
Кипячу одну и ту же воду несколько раз, чтобы сделать кофе и чай. Влияет ли это на ее состав?
Ответ специалиста
Да, неоднократное кипячение воды приводит к изменениям в ее составе и снижает ее качество.
Когда вода кипит, часть объема теряется из-за испарения, а концентрация растворенных солей повышается. Появляется осадок.
Также с каждым кипячением улетучивается кислород, что влияет на вкус.
В воде из-под крана содержится хлор, могут присутствовать тяжелые металлы и другие примеси, которые при воздействии температуры образуют опасные соединения. Избыточное употребление напитков небезопасно.
Исходя из перечисленного, лучше всегда использовать свежую воду.
Новости по теме
- В 2026 году тариф на ХВС в Пензе планируют поэтапно повысить на 16,5%
- Какие растения помогают прогнать мышей из дома?
- Как проверить молоко с помощью йода?
- Почему не стоит готовить в фольге?
- Почему яблоки со временем будто покрываются воском?
- Зачем мыть полы отваром луковой шелухи?
- Могут ли работников штрафовать за опоздания?
- Как проверить герметичность окон?
- Как правильно оформить завещание?
- В Пензе тарифы на ХВС и водоотведение могут поднять на 14,57%
Последние новости
- «ОсведомИться» или «освЕдомиться»?
- Какие растения помогают прогнать мышей из дома?
- Как проверить молоко с помощью йода?
- «Начистоту» или «на чистоту» - как правильно?
- Почему не стоит готовить в фольге?
- Почему яблоки со временем будто покрываются воском?
- Зачем мыть полы отваром луковой шелухи?
- «Петь дифирамбы» - что означает выражение?
- Могут ли работников штрафовать за опоздания?
- Как проверить герметичность окон?
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!