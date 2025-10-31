Ликбез

Почему не стоить кипятить воду несколько раз?

Вопрос от интернет-пользователя

Кипячу одну и ту же воду несколько раз, чтобы сделать кофе и чай. Влияет ли это на ее состав?

Ответ специалиста

Да, неоднократное кипячение воды приводит к изменениям в ее составе и снижает ее качество.

Когда вода кипит, часть объема теряется из-за испарения, а концентрация растворенных солей повышается. Появляется осадок.

Также с каждым кипячением улетучивается кислород, что влияет на вкус.

В воде из-под крана содержится хлор, могут присутствовать тяжелые металлы и другие примеси, которые при воздействии температуры образуют опасные соединения. Избыточное употребление напитков небезопасно.

Исходя из перечисленного, лучше всегда использовать свежую воду.

