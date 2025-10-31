31.10.2025 | 20:00

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

При встрече с тем, кого долго не видели, обычно спешат узнать о здоровье, о делах, то есть осведомИться. Или «освЕдомиться»? Как правильно поставить ударение?

Правильно - освЕдомиться. Корень такой же, как в устаревшем глаголе «ведать» (знать). «ОсвЕдомиться» значит «справиться о чем-то, узнать». Выпускникам следует запомнить, что слово включено в задания ЕГЭ по русскому языку, как и однокоренной официальный глагол «увЕдомить» (сообщить, известить о чем-либо).

Ударение в форме несовершенного вида у обоих глаголов - за корнем: осведомлЯть, уведомлЯть. В форме совершенного вида оно ставится только на корень «-вед-»: освЕдомить и увЕдомить.

Примеры: «позвольте освЕдомиться о ваших делах», «внимательные люди всегда освЕдомятся о здоровье близких», «я освЕдомился (меня освЕдомили) о времени прибытия поезда». Правильно звучат и фразы наподобие «об отключении электричества вас увЕдомят (или уже увЕдомили) заблаговременно».

Просьба звучит как «увЕдоми меня» - не «уведомь» и не «уведомИ», предупреждает словарь.

Будем соблюдать нормы ударения, чтобы говорить грамотно!