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Ликбез

Можно ли прикрепиться сразу к двум поликлиникам?

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Вопрос от интернет-пользователя

Прописан по одному адресу, а живу чаще по другому. В поликлинику из-за этого ходить не всегда удобно. Можно ли прикрепиться сразу к двум в разных районах?

Ответ специалиста

Застрахованный человек может быть прикреплен только к одной медицинской организации, которая работает в сфере обязательного страхования и оказывает пациентам первичную помощь.

Самый частый вариант - прикрепление к поликлинике по месту жительства, но человек имеет право выбрать другое учреждение.

«Поменять поликлинику по желанию можно только один раз в год. Но, если смена связана с переездом на новое место жительства, то ограничений по времени нет», - объяснили в региональном ТФОМС.

Если медучреждение расположено далеко, то на дому пациенту окажут лишь неотложную помощь, а на прием к участковому врачу нужно будет идти в поликлинику.

Ранее специалисты портала госуслуг перечислили причины для отказа в прикреплении.

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