Можно ли прикрепиться сразу к двум поликлиникам?

Вопрос от интернет-пользователя
Прописан по одному адресу, а живу чаще по другому. В поликлинику из-за этого ходить не всегда удобно. Можно ли прикрепиться сразу к двум в разных районах?
Ответ специалиста
Застрахованный человек может быть прикреплен только к одной медицинской организации, которая работает в сфере обязательного страхования и оказывает пациентам первичную помощь.
Самый частый вариант - прикрепление к поликлинике по месту жительства, но человек имеет право выбрать другое учреждение.
«Поменять поликлинику по желанию можно только один раз в год. Но, если смена связана с переездом на новое место жительства, то ограничений по времени нет», - объяснили в региональном ТФОМС.
Если медучреждение расположено далеко, то на дому пациенту окажут лишь неотложную помощь, а на прием к участковому врачу нужно будет идти в поликлинику.
Ранее специалисты портала госуслуг перечислили причины для отказа в прикреплении.
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