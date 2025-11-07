Раскрыто влияние магнитных бурь на здоровье

Из-за магнитных бурь самочувствие действительно может ухудшиться при наличии хронических заболеваний. Об этом рассказала «Известиям» завотделением научно-клинического центра № 2 РНЦХ имени академика Б. В. Петровского Анна Стадумова.
Как показывает многолетняя практика, на пике солнечной активности люди обращаются к медикам чаще. В большинстве случаев они жалуются на проблемы с сердцем, сосудами и давлением.
«Наиболее известные эффекты воздействия электромагнитных возмущений на организм человека - это выработка дополнительного тепла в тканях, а также нарушение тока ионов в клетках, особенно кальция, который, насыщая клетку, способствует высвобождению радикалов, нарушающих работу митохондрий, вследствие чего человек испытывает слабость, разбитость и когнитивную заторможенность», - пояснила врач-терапевт.
В периоды магнитных бурь кровь становится более вязкой и сердце работает с дополнительной нагрузкой. В такие моменты возрастает риск кризов и приступов стенокардии у людей с гипертонией и ИБС.
Потоки солнечной плазмы оказывают негативное влияние и на функции нервной системы. Реакция гипоталамуса на изменение фона проявляется в головных болях, понижении тонуса, бессоннице. Страдает и концентрация внимания.
В дни магнитных бурь Анна Стародумова рекомендует переходить на щадящий режим, без физических и эмоциональных перегрузок. Для улучшения самочувствия следует чаще бывать на свежем воздухе и облегчить рацион.
Ранее в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН предупредили, что 7 ноября ожидается самая сильная в этом году магнитная буря.
