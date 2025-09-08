Как сделать работу холодильника тише?

Вопрос от интернет-пользователя
Громко работает холодильник, по ночам мешает заснуть. Что можно сделать?
Ответ специалиста
Если холодильник работает слишком громко, это может быть вызвано несколькими причинами. Среди них:
- неправильная установка. Неровное размещение устройства способно привести к вибрации и дополнительному шуму. Отрегулируйте ножки, чтобы холодильник стоял по уровню. Также проблему может решить резиновый коврик;
- внешние загрязнения. Проверьте, не покрыт ли конденсатор на задней стенке холодильника пылью. Чистка улучшит эффективность и уменьшит шум;
- недостаточная вентиляция. Убедитесь, что вокруг устройства достаточно пространства и он не стоит вплотную к стене (это также влияет на работу);
- слишком низкая температура в камерах. Для ее поддержания компрессор будет включатся чаще;
- деформация уплотнителей. Попадание теплого воздуха через щели в дверцах тоже приводит к почти безостановочной работе устройства;
- кроме того, излишние шумы могут появляться, если детали устройства касаются посторонних предметов.
Прежде чем делать выводы о работе холодильника, следует прочитать инструкцию - в ней указаны параметры шума.
