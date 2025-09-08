Сетевое издание|18+|Понедельник|8 сен 2025|20:37
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Облачно |

Ликбез

«ЧереСчур» или «череЗчур» - как правильно?

Печать
Telegram

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

«Это уж чересчур», - говорят о чем-то чрезмерном. «Чересчур» - это одно слово или два и какую букву надо написать в середине - З или С?

Писать «через чур», в два слова, ошибочно, «черезчур» - тоже неправильно. Пишется слитно, с буквой С: «чересчур».

При появлении слова в нем срослись два: предлог «через» и загадочное существительное «чур». По одной из версий, когда-то в древнерусском слово «чур» обозначало предел, границу. Теперь так и понимается: чересчур - то есть слишком, буквально с выходом за все границы.

Другая версия определяет «чур» как заимствование из тюркских языков - глагол «стой, остановись». В популярном выражении «чур меня» эти значения сходятся: «остановись, огради меня от злой силы».

В слове «чересчур» приставка «черес-», а выбор между З или С в таком случае зависит от следующей согласной буквы. Перед глухой Ч пишется глухая С («череСЧур»), перед звонкой - З: «чреЗМерный» (не «черезмерный»), «чреЗВычайный» (не «черезвычайный»). Обратите внимание, что первая гласная Е в этих словах пропадает.

Будем говорить и писать грамотно!

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте