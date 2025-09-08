«ЧереСчур» или «череЗчур» - как правильно?

08.09.2025 | 20:00

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

«Это уж чересчур», - говорят о чем-то чрезмерном. «Чересчур» - это одно слово или два и какую букву надо написать в середине - З или С?

Писать «через чур», в два слова, ошибочно, «черезчур» - тоже неправильно. Пишется слитно, с буквой С: «чересчур».

При появлении слова в нем срослись два: предлог «через» и загадочное существительное «чур». По одной из версий, когда-то в древнерусском слово «чур» обозначало предел, границу. Теперь так и понимается: чересчур - то есть слишком, буквально с выходом за все границы.

Другая версия определяет «чур» как заимствование из тюркских языков - глагол «стой, остановись». В популярном выражении «чур меня» эти значения сходятся: «остановись, огради меня от злой силы».

В слове «чересчур» приставка «черес-», а выбор между З или С в таком случае зависит от следующей согласной буквы. Перед глухой Ч пишется глухая С («череСЧур»), перед звонкой - З: «чреЗМерный» (не «черезмерный»), «чреЗВычайный» (не «черезвычайный»). Обратите внимание, что первая гласная Е в этих словах пропадает.

Будем говорить и писать грамотно!