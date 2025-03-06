Когда инвалиду нужно платить за парковку?

06.03.2025 | 16:17

Вопрос от интернет-пользователя

Муж - инвалид, на машине есть знак. Приехали на платную парковку, а там были свободны места только для обычных людей. Нужно ли нам отдавать деньги, если мы на них встанем?

Ответ специалиста

На бесплатной парковке инвалиды могут оставлять машины на любом месте, даже когда специально обозначенные свободны.

Однако если парковка платная, дела обстоят иначе: с водителя не возьмут деньги только при пользовании выделенными участками.

«На всех других припарковать машину можно с оплатой на общих основаниях», - пояснили в Минтруде России.