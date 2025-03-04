Сохранится ли отпуск после смены должности в компании?

04.03.2025 | 15:15

Вопрос от интернет-пользователя

Перехожу на другую должность в той же компании, где работаю. Что будет с моим отпуском? По плану он наступил бы через месяц.

Ответ специалиста

Стаж для отпуска не обнуляется с переводом на новую должность внутри одной компании, он сохранится.

Так, например, если в январе вы устроились кассиром, а в феврале стали администратором у того же работодателя, право на отпуск все равно наступит через полгода - в июле.

«Если же вы переводитесь к другому работодателю, трудовой договор расторгается и отпуск нужно будет «заработать» заново», - объяснили в Минтруде России.