Могут ли в России дать маткапитал иностранцу?

25.02.2025 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Муж - гражданин другой страны, а я россиянка. Если я рожу от него ребенка, дадут ли материнский капитал?

Ответ специалиста

Наличие российского гражданства является условием для получения материнского капитала, однако правило касается только заявителя и его детей, а ко второму родителю не относится. Также исключение - жители новых регионов РФ.

«Заявитель - гражданин РФ на момент рождения или усыновления ребенка; ребенок - гражданин РФ по рождению», - объяснили условия специалисты портала госуслуг.

При этом вне зависимости от гражданства в случае смерти или лишения родительских прав матери средствами маткапитала сможет распорядиться отец либо усыновитель ребенка.