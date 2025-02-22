Можно ли работать во время отпуска по уходу за ребенком?

22.02.2025 | 12:00

Вопрос от интернет-пользователя

Хочу выйти на работу, но ухаживаю за маленьким ребенком. Будут ли платить ежемесячное пособие?

Ответ специалиста

Ежемесячно родители или опекуны в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет получают пособие. При этом они могут работать в режиме неполного дня или на дому, рассказали эксперты портала «Объясняем.рф».

«Если вы приняли решение работать во время декрета, то нужно согласовать с работодателем продолжительность смены и количество рабочих дней в неделю», - отметили специалисты.

Важно помнить: молодые мамы вправе отказаться от командировок, сверхурочных, ночных смен и работы в выходные и праздники.

При этом можно прервать отпуск по уходу, выйдя на полный день, а затем снова его оформить.