Можно ли работать во время отпуска по уходу за ребенком?

Вопрос от интернет-пользователя
Хочу выйти на работу, но ухаживаю за маленьким ребенком. Будут ли платить ежемесячное пособие?
Ответ специалиста
Ежемесячно родители или опекуны в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет получают пособие. При этом они могут работать в режиме неполного дня или на дому, рассказали эксперты портала «Объясняем.рф».
«Если вы приняли решение работать во время декрета, то нужно согласовать с работодателем продолжительность смены и количество рабочих дней в неделю», - отметили специалисты.
Важно помнить: молодые мамы вправе отказаться от командировок, сверхурочных, ночных смен и работы в выходные и праздники.
При этом можно прервать отпуск по уходу, выйдя на полный день, а затем снова его оформить.
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