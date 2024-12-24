Как избежать обмана в новогодние праздники?

Вопрос от интернет-пользователя
В новогодние праздники мошенники пользуются доверчивостью россиян. Как не стать жертвой аферистов?
Ответ специалиста
В преддверии Нового года многие хотят купить подарки со скидкой или заработать немного денег. Мошенники этим пользуются. Как не попасть на уловку, рассказали эксперты портала «Объясняем.рф».
При покупках в интернет-магазинах:
- всегда проверяйте, есть ли у магазина юридическая информация (доступно на сайте egrul.nalog.ru);
- читайте отзывы - если они только положительные, это должно насторожить;
- обратите внимание на цены - слишком низкие считаются признаком высокой вероятности обмана.
При участии в акциях и розыгрышах:
- уточняйте, кто организует акцию - должен быть официальный представитель компании;
- не платите за участие («пошлину» или «доставку») - обычно это делает организатор;
- проверьте, нужно ли заполнять анкету, указывая персональные данные.
Во время благотворительных сборов тщательно проверяйте информацию о фонде. Пожертвования лучше отправлять через официальный сайт.
При заказе услуг по организации праздников:
- проверяйте юридическую информацию и подписывайте договоры только с надежными компаниями;
- как и при покупках в интернет-магазинах, смотрите на отзывы и цены.
При получении сообщений от банков никогда не делитесь данными вашей карты и кодами из СМС, даже если определитель номера показывает, что звонят из банка.
Билеты на мероприятия приобретайте только на официальных сайтах. Убедитесь, что билеты настоящие.
При покупке товаров через сайты с объявлениями проверяйте репутацию продавца и не отправляйте предоплату на личную карту, пользуйтесь безопасными методами.
При поиске работы:
- изучите отзывы о компании;
- избегайте предложений с условием оплаты обучения;
- сравните предлагаемую зарплату с той, которую в среднем указывают по аналогичным вакансиям.
Получателям социальных выплат следует проверять информацию о материальной поддержке на официальных ресурсах. Государственные организации не отправляют сообщения в соцсетях.
При участии в голосованиях будьте осторожны и не переходите по подозрительным ссылкам.
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