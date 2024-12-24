Как избежать обмана в новогодние праздники?

24.12.2024 | 13:30

Вопрос от интернет-пользователя

В новогодние праздники мошенники пользуются доверчивостью россиян. Как не стать жертвой аферистов?

Ответ специалиста

В преддверии Нового года многие хотят купить подарки со скидкой или заработать немного денег. Мошенники этим пользуются. Как не попасть на уловку, рассказали эксперты портала «Объясняем.рф».

При покупках в интернет-магазинах:

- всегда проверяйте, есть ли у магазина юридическая информация (доступно на сайте egrul.nalog.ru);

- читайте отзывы - если они только положительные, это должно насторожить;

- обратите внимание на цены - слишком низкие считаются признаком высокой вероятности обмана.

При участии в акциях и розыгрышах:

- уточняйте, кто организует акцию - должен быть официальный представитель компании;

- не платите за участие («пошлину» или «доставку») - обычно это делает организатор;

- проверьте, нужно ли заполнять анкету, указывая персональные данные.

Во время благотворительных сборов тщательно проверяйте информацию о фонде. Пожертвования лучше отправлять через официальный сайт.

При заказе услуг по организации праздников:

- проверяйте юридическую информацию и подписывайте договоры только с надежными компаниями;

- как и при покупках в интернет-магазинах, смотрите на отзывы и цены.

При получении сообщений от банков никогда не делитесь данными вашей карты и кодами из СМС, даже если определитель номера показывает, что звонят из банка.

Билеты на мероприятия приобретайте только на официальных сайтах. Убедитесь, что билеты настоящие.

При покупке товаров через сайты с объявлениями проверяйте репутацию продавца и не отправляйте предоплату на личную карту, пользуйтесь безопасными методами.

При поиске работы:

- изучите отзывы о компании;

- избегайте предложений с условием оплаты обучения;

- сравните предлагаемую зарплату с той, которую в среднем указывают по аналогичным вакансиям.

Получателям социальных выплат следует проверять информацию о материальной поддержке на официальных ресурсах. Государственные организации не отправляют сообщения в соцсетях.

При участии в голосованиях будьте осторожны и не переходите по подозрительным ссылкам.