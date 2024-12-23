Как украсить елку, если дома есть животные?

23.12.2024 | 16:52

Вопрос от интернет-пользователя

Завели кота, в первый раз будет отмечать с нами Новый год. Как нарядить елку, чтобы ни она, ни кот не пострадали?

Ответ специалиста

Эксперты портала «Объясняем.рф» назвали несколько способов, как обезопасить и елку, и питомца.

Кота не любят запах цитрусов. Капните ароматическое масло на елку или положите рядом апельсиновые корки.

Оберните ствол фольгой или клейкой лентой - коту это не понравится. Поставьте рядом предмет, которого он боится.

Играйте с питомцем рядом с елкой, чтобы отвлечь его. При попытках залезть на елку брызните водой из пульверизатора - так животное поймет, что этого делать нельзя.

Для елки используйте устойчивую подставку, которая поддержит дерево, даже если кот туда залезет. Сделайте дополнительное крепление на стене или потолке.

Лучше ставить елку в угол комнаты, чтобы кот не мог залезть на нее с разных сторон.

Безопасны игрушки из прочного пластика или мягкого материала. Крепить украшения лучше проволокой, чтобы кот не смог их легко снять, и вешать повыше, чтобы было сложнее до них дотянуться.

От гирлянд и «дождика» стоит отказаться: для кота они опасны. Яркие и блестящие украшения целесообразно заменить матовыми.