Как уплатить налоги за ребенка?

Вопрос от интернет-пользователя
Как можно уплатить налоги за ребенка?
Ответ специалиста
Налог могут начислять не только взрослым, но и детям, если они владеют имуществом. Как заплатить за ребенка, рассказали эксперты портала «Объясняем.РФ».
Есть несколько способов:
- в «Личном кабинете налогоплательщика» - в разделе «Семейный доступ»;
- на сайте ФНС - через сервис «Уплата налогов и пошлин»;
- через «Госуслуги»;
- в банке;
- на почте;
- в МФЦ;
- через терминал.
В платежке важно указать имя ребенка.
«Если вы платите в «Личном кабинете», по штрихкоду, QR-коду или уникальному идентификатору начислений (УИН), то его Ф. И. О., сумма налога и другие данные подтянутся автоматически. Кроме УИН - его можно запросить на сайте налоговой», - объяснили специалисты.
Если заполняете платежку самостоятельно (например, на почте), укажите: «уплата налога за…» и данные ребенка. Иначе деньги могут пойти на ваш счет.
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