Сетевое издание|18+|Суббота|21 дек 2024|13:33
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
-0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Снег |
 

Ликбез

Как уплатить налоги за ребенка?

Печать
Telegram

Вопрос от интернет-пользователя

Как можно уплатить налоги за ребенка?

Ответ специалиста

Налог могут начислять не только взрослым, но и детям, если они владеют имуществом. Как заплатить за ребенка, рассказали эксперты портала «Объясняем.РФ».

Есть несколько способов:

- в «Личном кабинете налогоплательщика» - в разделе «Семейный доступ»;

- на сайте ФНС - через сервис «Уплата налогов и пошлин»;

- через «Госуслуги»;

- в банке;

- на почте;

- в МФЦ;

- через терминал.

В платежке важно указать имя ребенка.

«Если вы платите в «Личном кабинете», по штрихкоду, QR-коду или уникальному идентификатору начислений (УИН), то его Ф. И. О., сумма налога и другие данные подтянутся автоматически. Кроме УИН - его можно запросить на сайте налоговой», - объяснили специалисты.

Если заполняете платежку самостоятельно (например, на почте), укажите: «уплата налога за…» и данные ребенка. Иначе деньги могут пойти на ваш счет.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте