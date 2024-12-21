Как уплатить налоги за ребенка?

21.12.2024 | 12:00

Вопрос от интернет-пользователя

Как можно уплатить налоги за ребенка?

Ответ специалиста

Налог могут начислять не только взрослым, но и детям, если они владеют имуществом. Как заплатить за ребенка, рассказали эксперты портала «Объясняем.РФ».

Есть несколько способов:

- в «Личном кабинете налогоплательщика» - в разделе «Семейный доступ»;

- на сайте ФНС - через сервис «Уплата налогов и пошлин»;

- через «Госуслуги»;

- в банке;

- на почте;

- в МФЦ;

- через терминал.

В платежке важно указать имя ребенка.

«Если вы платите в «Личном кабинете», по штрихкоду, QR-коду или уникальному идентификатору начислений (УИН), то его Ф. И. О., сумма налога и другие данные подтянутся автоматически. Кроме УИН - его можно запросить на сайте налоговой», - объяснили специалисты.

Если заполняете платежку самостоятельно (например, на почте), укажите: «уплата налога за…» и данные ребенка. Иначе деньги могут пойти на ваш счет.