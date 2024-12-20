Как проверить статус больничного листа?

20.12.2024 | 16:37

Вопрос от интернет-пользователя

Ушел на больничный. Где можно посмотреть статус листка нетрудоспособности?

Ответ специалиста

Статус больничного листа можно посмотреть в личном кабинете на портале «Госуслуги», рассказали специалисты отделения Соцфонда России по Пензенской области.

«Листок нетрудоспособности (больничный) оформляется в цифровом виде врачом, данные передаются в отделение СФР», - объяснили эксперты.

В личный кабинет на «Госуслугах» поступают уведомления об открытии, продлении, закрытии больничного листа и сумме, которую работнику должны выплатить.

«Размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от страхового стажа и размера зарплаты», - напомнили специалисты.

При стаже до 5 лет выплачивают 60% от среднемесячного заработка, рассчитанного за 2 года, от 5 до 8 лет - 80%, далее - 100%.