Что будет, если уволиться без отработки?

18.12.2024 | 14:30

Вопрос от интернет-пользователя

Собираюсь уволиться, но не хочу отрабатывать 2 недели. Как этого избежать? Можно ли просто не приходить на работу?

Ответ специалиста

Согласно статье 80 ТК РФ, работник может расторгнуть трудовой договор когда угодно, но написав письменное заявление не позднее чем за 2 недели.

Если человек не предупредит о своих планах, а затем просто перестанет появляться на работе, его имеют право уволить за прогул, рассказали эксперты портала «Объясняем.рф».

«Когда работник заранее сообщил об увольнении, но не приходит на работу в оставшиеся две недели, - это тоже грубое нарушение, за которое увольняют по статье 81 Трудового кодекса (за прогул)», - отметили специалисты.

Это будет отмечено в трудовой книжке, и при устройстве на новое место в дальнейшем могут возникнуть проблемы.

«Срок отработки можно сократить до нескольких дней или уволиться сразу в день подачи заявления, если договоритесь с руководителем, - законом это не запрещено», - подчеркнули эксперты.

При этом есть причины, по которым человек может не отрабатывать 2 недели. Среди них:

- зачисление в колледж или вуз;

- уход на службу в армию;

- достижение пенсионного возраста;

- ухудшение здоровья (нужно подтвердить медицинскими документами);

- нарушение работодателем Трудового кодекса или условий контракта. Для этого нужно обратиться в трудовую инспекцию или в суд.

Также сотрудник имеет право уйти в отпуск на время отработки.

«Если в течение этих 2 недель человек берет больничный, его все равно уволят по истечении 14-дневного срока», - объяснили специалисты.