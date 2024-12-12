Как написать письмо Деду Морозу?

12.12.2024 | 16:40

Вопрос от интернет-пользователя

Ребенок хочет отправить письмо Деду Морозу. Как это сделать?

Ответ специалиста

Как написать и куда отправить письмо Деду Морозу, рассказали эксперты портала «Объясняем.рф».

«Если ребенок пишет Деду Морозу впервые, подскажите ему, что начать надо с вежливого приветствия. Затем пусть он представится и расскажет о себе, своих успехах и хороших поступках», - отметили специалисты.

Далее ребенок должен озвучить свое желание. К письму можно приложить рисунок и стихотворение.

Отправлять послания следует по адресу: 162390, Вологодская область, город Великий Устюг, дом Деда Мороза. Обязательно укажите обратный адрес, чтобы волшебник прислал ответ.

«В декабре Деду Морозу приходит до 10 тыс. писем в день. Вместе с ним почту разбирают помощники: сортируют письма по регионам, упаковывают ответные послания в красочные конверты, наклеивают марки и ставят печать Деда Мороза», - сообщили эксперты.