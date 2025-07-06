Сетевое издание|18+|Воскресенье|6 июл 2025|18:20
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+22oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+23oC
+24oC
Завтра | Облачно |

Ликбез

Что такое сланцы и почему они так называются?

Печать
Telegram

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Пляжный сезон. Не забудем купить сланцы. А что это такое, почему они так называются?

Мы понимаем, сланцы - разновидность шлепанцев. Сами шлепанцы получили название от глагола «шлепать» - тапочки без задников шлепают при ходьбе. Почему же сланцы, летние шлепанцы из резины или из пластика, так называются?

Оказывается, тут длинная история. В словаре найдем несколько слов, значения которых связаны друг с другом последовательно. Во-первых, сланцы - это горная порода, получившая название по способности расслаиваться, от глагола «стлать», «стелить».

И сланцевый газ (один из видов природного газа) добывают из горючих сланцев. Когда их залежи обнаружили в Ленинградской области, построили предприятие по их добыче. Вокруг него в 1939 году возник шахтерский поселок, затем город, который назвали Сланцы.

А позже, уже в 70-е годы ХХ века, завод, находящийся в этом городе, наладил производство резиновых шлепанцев, на подошве которых было указано название города - Сланцы. Многие посчитали, что это название обуви. Так сланцы-шлепанцы получили самостоятельную жизнь в языке.

История слов поможет ориентироваться в мире и говорить грамотно.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте