Что такое сланцы и почему они так называются?

06.07.2025 | 17:00

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Пляжный сезон. Не забудем купить сланцы. А что это такое, почему они так называются?

Мы понимаем, сланцы - разновидность шлепанцев. Сами шлепанцы получили название от глагола «шлепать» - тапочки без задников шлепают при ходьбе. Почему же сланцы, летние шлепанцы из резины или из пластика, так называются?

Оказывается, тут длинная история. В словаре найдем несколько слов, значения которых связаны друг с другом последовательно. Во-первых, сланцы - это горная порода, получившая название по способности расслаиваться, от глагола «стлать», «стелить».

И сланцевый газ (один из видов природного газа) добывают из горючих сланцев. Когда их залежи обнаружили в Ленинградской области, построили предприятие по их добыче. Вокруг него в 1939 году возник шахтерский поселок, затем город, который назвали Сланцы.

А позже, уже в 70-е годы ХХ века, завод, находящийся в этом городе, наладил производство резиновых шлепанцев, на подошве которых было указано название города - Сланцы. Многие посчитали, что это название обуви. Так сланцы-шлепанцы получили самостоятельную жизнь в языке.

История слов поможет ориентироваться в мире и говорить грамотно.