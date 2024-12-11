Как составить претензию в магазине?

Вопрос от интернет-пользователя
Мне продали плохой товар и отказались возвращать деньги. Как составить претензию?
Ответ специалиста
Если продавец отказывается уладить ситуацию, нужно составить претензию. Как это сделать, рассказали эксперты портала «Объясняем.рф».
В претензии необходимо указать:
- название организации или ФИО предпринимателя, который продал товар, адрес и другие контакты, номер договора или чека;
- ФИО и адрес заявителя;
- место и дату приобретения товара, его стоимость, какой дефект обнаружен и когда;
- требования со ссылкой на закон «О защите прав потребителей»;
- список приложений, например чек, фото товара, гарантийный талон и т. д.;
- дату составления.
Нужны 2 экземпляра претензии, с подписью на каждом. Один документ заявитель оставляет у себя, второй отдает продавцу.
«Если в течение 10 дней компания не связалась с вами по указанным в претензии контактам, не предложила решение проблемы, не вернула деньги или не обменяла товар, вы можете пожаловаться в Роспотребнадзор», - объяснили специалисты.
Если проблема не решится в течение месяца, можно обращаться в суд.
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