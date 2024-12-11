Сетевое издание|18+|Среда|11 дек 2024|17:50
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
-0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-2oC
Завтра | Снег |
 

Ликбез

Как составить претензию в магазине?

Печать
Telegram

Вопрос от интернет-пользователя

Мне продали плохой товар и отказались возвращать деньги. Как составить претензию?

Ответ специалиста

Если продавец отказывается уладить ситуацию, нужно составить претензию. Как это сделать, рассказали эксперты портала «Объясняем.рф».

В претензии необходимо указать:

- название организации или ФИО предпринимателя, который продал товар, адрес и другие контакты, номер договора или чека;

- ФИО и адрес заявителя;

- место и дату приобретения товара, его стоимость, какой дефект обнаружен и когда;

- требования со ссылкой на закон «О защите прав потребителей»;

- список приложений, например чек, фото товара, гарантийный талон и т. д.;

- дату составления.

Нужны 2 экземпляра претензии, с подписью на каждом. Один документ заявитель оставляет у себя, второй отдает продавцу.

«Если в течение 10 дней компания не связалась с вами по указанным в претензии контактам, не предложила решение проблемы, не вернула деньги или не обменяла товар, вы можете пожаловаться в Роспотребнадзор», - объяснили специалисты.

Если проблема не решится в течение месяца, можно обращаться в суд.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте