Как составить претензию в магазине?

11.12.2024 | 16:01

Вопрос от интернет-пользователя

Мне продали плохой товар и отказались возвращать деньги. Как составить претензию?

Ответ специалиста

Если продавец отказывается уладить ситуацию, нужно составить претензию. Как это сделать, рассказали эксперты портала «Объясняем.рф».

В претензии необходимо указать:

- название организации или ФИО предпринимателя, который продал товар, адрес и другие контакты, номер договора или чека;

- ФИО и адрес заявителя;

- место и дату приобретения товара, его стоимость, какой дефект обнаружен и когда;

- требования со ссылкой на закон «О защите прав потребителей»;

- список приложений, например чек, фото товара, гарантийный талон и т. д.;

- дату составления.

Нужны 2 экземпляра претензии, с подписью на каждом. Один документ заявитель оставляет у себя, второй отдает продавцу.

«Если в течение 10 дней компания не связалась с вами по указанным в претензии контактам, не предложила решение проблемы, не вернула деньги или не обменяла товар, вы можете пожаловаться в Роспотребнадзор», - объяснили специалисты.

Если проблема не решится в течение месяца, можно обращаться в суд.