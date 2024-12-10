Как самозанятым заплатить ежегодные страховые взносы?

10.12.2024 | 14:25

Вопрос от интернет-пользователя

Когда самозанятым необходимо заплатить ежегодные страховые взносы и как это можно сделать?

Ответ специалиста

Самозанятым нужно заплатить ежегодные страховые взносы в Соцфонд России до 31 декабря. Как это сделать, рассказали специалисты пензенского отделения.

Если самозанятый хочет делать добровольные отчисления на пенсию, ему нужно зарегистрироваться как плательщику взносов. Это можно осуществить несколькими способами:

- через мобильное приложение «Мой налог»;

- в «Личном кабинете» на портале госуслуг;

- отправив заявление по почте;

- обратившись в клиентскую службу отделения.

Самозанятые могут выбирать, по сколько и как часто они будут платить, но есть пределы: максимальная сумма - 406 392 рубля, минимальная - 50 798,88 (в год).

Пенсионные коэффициенты и стаж, которые человек накопит благодаря добровольным взносам, будут учтены до 1 марта следующего года.

«Единый контакт-центр для страхователей и самозанятых граждан - 8 (8412) 59-06-26 (график работы: пн. - чт. - с 8:00 до 17:00, пт. - с 8:00 до 15:45», - сообщили эксперты.