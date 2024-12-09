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Ликбез

Как удалить свои личные данные из интернета?

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Вопрос от интернет-пользователя

Нашел на незнакомом сайте свои персональные данные, хотя никакого разрешения на размещение не давал. Как их удалить?

Ответ специалиста

К персональным данным относятся ФИО, пол, дата и место рождения, образование, место жительства, семейное положение, номер телефона, электронная почта, место работы и должность, доход, фото, перечислили эксперты портала «Объясняем.РФ».

Заметив эту информацию о себе на постороннем сайте, вы можете потребовать ее удаления.

«Контакты для связи обычно располагаются внизу страницы. В запросе укажите ФИО, телефон или почту и список сведений, которые нужно удалить.

Требование должно быть выполнено в течение трех рабочих дней. Если этого не произошло - обратитесь в Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде. Там помогут составить жалобу в Роскомнадзор или иск в суд», - рассказали специалисты.

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