Пензенца по телефону обманули на 2,5 млн рублей

64-летний пенсионер из Пензы потерял накопления, доверившись незнакомцу по телефону. Тот вытянул из него более 2,5 млн рублей.

Горожанину позвонил мужчина, представился сотрудником Росфинмониторинга, рассказал о подозрительной активности по банковским счетам и для сохранения средств рекомендовал отправить их на «безопасный».

Пензенец испугался и стал следовать указаниям: пришел в ближайшее отделение банка и снял 1,7 млн рублей. Работнику организации он объяснил, что деньги нужны для покупки машины, а после перевел всю сумму по продиктованным реквизитам.

На следующий день пенсионера снова убедили посетить банк, чтобы обналичить оставшиеся сбережения. Он снял еще 850 000 рублей, которые также отправил на чужие счета.

Только лишившись денег, мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию.

«Сотрудники принимают меры по установлению лица, причастного к совершению данного преступления», - сообщили в областном УМВД РФ.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Источник — видео и фото областного УМВД РФ
