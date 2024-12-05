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Ликбез

Кто должен иметь санитарную книжку?

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Вопрос от интернет-пользователя

Нужна ли мне санитарная книжка, если я буду работать в офисе?

Ответ специалиста

Санитарная медкнижка подтверждает профессиональную пригодность человека для некоторых видов труда, но нужна она далеко не всем, рассказали эксперты портала госуслуг.

Так, книжка необходима при работе:

- на предприятиях, которые занимаются производством и переработкой пищевой продукции;

- в сельском хозяйстве;

- на базах и складах;

- в транспортных компаниях, которые перевозят продукты;

- в магазинах и торговых организациях;

- в точках общепита.

Документ нужен также работникам, обслуживающим водопроводные сооружения и сети, сотрудникам организаций, связанных с воспитанием и обучением детей, и людям, занятым в коммунальных и бытовых службах.

«За работу в этих сферах без личной медкнижки предусмотрена административная ответственность», - предупредили специалисты.

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