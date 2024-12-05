Кто должен иметь санитарную книжку?

Вопрос от интернет-пользователя
Нужна ли мне санитарная книжка, если я буду работать в офисе?
Ответ специалиста
Санитарная медкнижка подтверждает профессиональную пригодность человека для некоторых видов труда, но нужна она далеко не всем, рассказали эксперты портала госуслуг.
Так, книжка необходима при работе:
- на предприятиях, которые занимаются производством и переработкой пищевой продукции;
- в сельском хозяйстве;
- на базах и складах;
- в транспортных компаниях, которые перевозят продукты;
- в магазинах и торговых организациях;
- в точках общепита.
Документ нужен также работникам, обслуживающим водопроводные сооружения и сети, сотрудникам организаций, связанных с воспитанием и обучением детей, и людям, занятым в коммунальных и бытовых службах.
«За работу в этих сферах без личной медкнижки предусмотрена административная ответственность», - предупредили специалисты.
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