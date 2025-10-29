«Начистоту» или «на чистоту» - как правильно?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.
Поговорим прямо, что называется, начистоту. Как пишется в этом случае «начистоту» - в одно или в два слова?
Написать «начистоту» можно и слитно, и раздельно. Все зависит от того, в каком значении употребляется слово и, следовательно, какая это часть речи.
Существительное пишется с предлогом раздельно: «на чистоту». Определить его можно, задав вопрос, в котором тоже будет употреблен предлог «на». «Чистота» в этом случае означает качество, которое определяется прилагательным «чистый» (поэтому, кстати, в корне - гласная И): обратить внимание (на что?) - на чистоту комнаты, на чистоту помыслов.
Если хотят, чтобы выражались откровенно, искренне, - значит, ждут разговора начистоту. Здесь используется наречие, которое пишется слитно, - «начистоту». Узнать его просто, поскольку обычно оно употребляется с глаголами или существительными, указывающими на речь: высказать начистоту, объяснение начистоту.
Будем обращать внимание на чистоту речи и разговоры начистоту вести грамотно!
